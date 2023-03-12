На жаль, у жіночій гонці з масовим стартом не було українських біатлоністок. Жодна з українок так і не відібралась, тому українським прихильникам потрібно було уболівати за представниць інших країн, пише 24 канал.

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Так вийшло, що боротьба точилась між представницями Італії та Франції.

Доротея Вірер та Лу Жанмонно в унісон пройшли усі чотири стрільби на відмінно – 10 із 10-ти. Натомість інша француженка Жюлья Сімон одного разу схибила на останній стрільбі. Цей постріл став для неї фатальним.

Вірер впевнено контролювала ситуацію на останньому колі та оформила "золотий" дубль в Естерсунді. До "золота" в "індивідуалці" Доротея додала ще й перемогу у мас-старті.

Жанмонно та Сімон, яка є лідеркою загального заліку, посіли другу та третю сходинки відповідно. Відставання Вірер до Сімон скоротилось до 144 очок перед останнім етапом Кубка світу, який прийме норвезький Холменколлені (16 – 19 березня).

Результати жіночого мас-старту

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 31:58,5

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +6,3

3. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +11,1

До слова. 12 березня о 17:30 чоловічий мас-старт поставить крапку на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді. Там українцям буде за кого повболівати. Антон Дудченко вийде на старт під 29-м номером.