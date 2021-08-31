Марта Костюк програла в першому колі US Open

У США проходять матчі першого кола US Open. У ньому українка Марта Костюк зійшлася з представницею Греції Марією Саккарі.

Марта Костюк (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 4:6, 3:6

До слова Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA перед стартом US Open

Матч тривав півтори години, протягом яких Костюк подала всього один ейс проти восьми у суперниці. При цьому, у Марти лише одна подвійна помилка, тоді як у Саккарі шість,

Також Костюк реалізувала 2 з 10 брейк-пойнтів проти 4 з 5 у суперниці.

Хто з українок залишився на US Open

Костюк продовжить виступи на US Open в парному розряді в дуеті з ще однією представницею України Даяною Ястремською (№51 WTA).

У поєдинку першого кола турніру український дует зіграє проти американок Хейлі Баптист і Емми Наварро.

До другого кола US Open вийшли дві українки – Еліна Світоліна (№5 WTA) і Ангеліна Калініна (№76 WTA). Ястремська на старті турніру поступилася Анжеліці Кербер з Німеччини.