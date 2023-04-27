Неочікувана поразка: Костюк поступилася в першому матчі турніру WTA 1000 в Іспанії – відео
Друга ракетка України Марта Костюк програла суперниці з Колумбії, яка не входить до топ-100 тенісисток світу. Наша спортсменка продовжить виступи у парному розряді.
Марта Костюк (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Завдяки високому рейтингу, Марта Костюк розпочала виступ на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді одразу з другого кола. Суперницею нашої тенісистки була Каміла Осоріо з Колумбії, пише 24 Канал.
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Українка жодного разу у своїй кар'єрі не долала другий раунд в турнірах серії WTA 1000, а тому в Мадриді Марта мала чудовий шанс встановити особистий рекорд. Її суперниця не належить до топ-зірок світового тенісу та займає 115-ту сходинку в рейтингу WTA.
Друга ракетка України досить впевнено розпочала матч, перемігши суперницю у першому сеті. Проте колумбійська тенісистка зуміла перехопити ініціативу. Каміла Осоріо взяла дві наступні партії, залишивши Костюк за бортом турніру.
Огляд матчу Костюк – Осоріо
Таким чином, третя з п'яти українок завершила виступи на змаганнях у Іспанії. Раніше турнір в Мадриді покинули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
- Виступи в Іспанії продовжать Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Перша ракетка України у другому колі зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф. Матч відбудеться у четвер, 27 квітня.
- А Цуренко гратиме свій матч у п'ятницю, 28 квітня. Суперницею українки у другому колі буде швейцарка Жил Тейхманн.