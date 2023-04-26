Заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков заспокоїв стурбованих українських спортсменів. Адже атлети були не в захваті від такого рішення уряду, який міг поставити крапку у їх професійній кар'єрі. На тлі такого рішення України все більше федерацій почали прислухатись до порад МОК та повертати на міжнародну арену росіян та білорусів.

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Чесноков: Уряд України не буде підтримувати їх адміністративно

За словами Чеснокова, наші спортсмени самостійно вирішуватимуть, на яких змаганнях будуть брати участь. Але тут є одне АЛЕ. Уряд не підтримуватиме жодним чином українські команди, які братимуть участь у турнірах, де змагатимуться представники ворожих Росії та Білорусі. Це стосується організаційної та фінансової підтримки.

Це рішення уряду було прийняте після консультацій з національними спортивними федераціями. Лише одна федерація була проти – федерація тенісу. Це рішення було прийняте після обговорення зі спортсменами та членами олімпійської спільноти. Однак, це рішення не забороняє спортсменам, які самі вирішать змагатися, самостійно брати участь у таких змаганнях. Однак уряд України не буде підтримувати їх адміністративно,

– розповів заступник міністра Мінмолодьспорту.

24 квітня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що національна команда не буде зніматись з відбору на Євро-2024. Хоча у кваліфікації бере участь Білорусь, яка є країною-союзницею Росії. Тоді у світі українського спорту почали говорити про подвійні стандарти – для футболістів та спортсменів інших видів спорту.

Нагадаємо, що у тенісі представники Росії та Білорусі спокійно від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змагаються на міжнародній арені. Однак у статусі нейтральних спортсменів. Цікаво, що жоден із них публічно не засудив російську агресію, а їх заяви "про мір во всьом мірє" вже стали банальністю.

Тому українські тенісистки та тенісисти, які самостійно та за рахунок спонсорів оплачують свій шлях у спорті, найбільш негативно відреагували на таку ухвалу уряду, яка фактично ставила на кону їх спортивну кар'єру. Адже росіяни та білоруси беруть участь у майже кожному тенісному турнірі.

Але тепер після такого пояснення стає зрозуміло, що наші тенісистки та інші спортсмени можуть спокійно підіймати український прапор та карати ворожих суперників у тилу на своєму спортивному фронті.