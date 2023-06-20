Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

В англійському Бірмінгемі стартував новий трав'яний тенісний турнір серед жінок. На змаганна WTA250 приїхали п'ятеро українок, але Даяна Ястремська і Леся Цуренко не пройшли кваліфікацію, пише 24 канал.

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Також у першому колі несподівано вилетіла Еліна Світоліна. На жаль, підтримала невдалу серію і друга ракетка України Марта Костюк, яка теж зупинилась не першій же опонентці.

Тенісистці з Києва жереб подарував Анастасію Потапову з Росії. Четверта ракетка країни-агресорки йде 21-ою у рейтингу WTA і бачилась невеликою фавориткою протистояння.

Суперниця була більш витривалою

Матч затягнувся аж на 2,5 години. Перший сет у важкій боротьбі виграла Костюк, зробивши брейк вже на старті. Потапова пізніше відновила статус кво, але у тайбрейку українка була краще.

НДругий сет пройшов за рівної боротьби, у які більше пощастило росіянці. Лише в 11-му геймі Анастасія змогла виграти на подачі Марти. В останньому сеті Костюк знову віддала один "свій" гейм.

За рахунку 4:5 на подачі суперниці українка не реалізувала брейк-поїнт. Натомість у Потапової було чотири матч-поїнти і останній вона таки взяла. Таким чином Костюк вже вдруге за рік програє російській тенісистці.

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Надія на Калініну

У Маямі Анастасія здолала українку у другому колі. Тим часом на турнірі в Бірмінгемі з України залишається лише Ангеліна Калініна. Спортсменка з Нової Каховки розібралась у першому раунді з Алішею Паркс.

У другому колі нашій тенісистці буде вже вдруге за місяць протистояти британка Гаррієт Дарт. Буквально тиждень тому ця спортсменка вибила Калініну з іншого трав'яного турніру в Ноттінгемі.