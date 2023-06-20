Експерша ракетка світу Вінус Вільямс провела другий матч після 5-місячної перерви через травму та здобула першу перемогу. Американка в першому колі турніру WTA у Бірмінгемі переграла 48-у ракетку світу Камілу Джорджі, пише 24 Канал.

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43-річна американка здобула найбільшу перемогу за останні чотири роки, перегравши спортсменку з топ-50, тоді на турнірі у Китаї у першому колі вона перемогла чешку Барбору Стрицову.

Таким чином, Вінус Вільямс стала третьою тенісисткою у ХХІ сторіччі, що виграла матч на рівні WTA у 43 роки. Перед цим подібне досягнення підкорювалося Мартіні Навратіловій та Кіміко Дате.

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