Українка Костюк прикро програла перший матч тенісного сезону

Марта Костюк продовжила серію невдалих виступів українок на перших турнірах 2022 року. Вона завершила виступи в одиночному розряді на турнірі Melbourne Summer Set 2 у Мельбурні (Австралія).

Марта Костюк – Клер Лю 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

Українка вилетіла вже після першого кола. Їй не вдалося впоратися з американкою Клер Лю – 6:4, 4:6, 3:6. Гра тривала дві з половиною години

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Перші дві партії вийшли "дзеркальними" – першу з рахунком 6:4 виграла Марта, другу – з таким ж Клер. По ходу обох сетів Марті вдавалося робити брейк першою, але якщо в першій партії вона втримала перевагу, то в другій – ні.

Третій сет теж розпочався з брейку від українки, але після рахунку 2:1 на свою користь Марта виграла лише один гейм – і той на подачі суперниці. Три свої подачі українка програла, що й призвело до підсумкової поразки – 3:6 у вирішальній партії.

Марта ще має шанс досягти чогось у парному розряді. Разом із росіянкою Анною Калінською вона у першому ж матчі зустрінеться з третіми ракетками турніру. Це Ірина-Камелія Бєгу (Румунія) та Ніна Стоянович (Сербія).