Марта Костюк – Клэр Лю 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

Украинка вылетела уже после первого круга. Ей не удалось справиться с американкой Клэр Лю – 6:4, 4:6, 3:6. Игра продолжалась два с половиной часа

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Первые две партии получились "зеркальными" – первую со счетом 6:4 выиграла Марта, вторую – с таким же Клэр. По ходу обоих сетов Марте удавалось делать брейк первой, но если в первой партии она удержала преимущество, то во второй – нет.

Третий сет тоже начался с брейка от украинки, но после счета 2:1 в свою пользу Марта выиграла всего один гейм – и тот на подаче соперницы. Три своих подачи украинка проиграла, что и привело к итоговому поражению – 3:6 в решающей партии.

Марта еще имеет шанс достичь чего-то в парном разряде. Вместе с россиянкой Анной Калинской она в первом же матче встретится с третьими ракетками турнира. Это Ирина-Камелия Бегу (Румыния) и Нина Стоянович (Сербия).