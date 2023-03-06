Феноменальний прогрес Костюк: українська тенісистка потрапила до топ-40 рейтингу WTA
Джерело:WTA
Початок березня подарував українській тенісистці Марті Костюк перший в кар'єрі трофей на рівні WTA. Це дозволило спортсменці значно покращити місце у світовому рейтингу.
Марта Костюк у фінальному матчі турніру WTA 250 в американському Остіні перемогла нейтральну тенісистку з країни 404 Варвару Грачову. Таким чином, 20-річна спортсменка виграла перший трофей асоціації в одиночному розряді.
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Українки в оновленому рейтингу WTA
Тим часом жіноча тенісна асоціація WTA оновила свої рейтинги. Завдяки перемозі на турнірі в Остіні Костюк піднялася одразу на 12 сходинок і тепер посідає 40 місце. Це наразі найвище досягнення киянки у кар'єрі.
Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна. За підсумками змагального тижня тенісистка залишилася на 29 сходинці.
Також покращили свої позиції в рейтингу Катерина Байндль (+2) та Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Остіні на першій стадії, де вона програла німкені Анні-Лені Фрідзам. Цей результат позначився на її рейтингу WTA. Одеситка втратила одразу 39 позицій та опинилася на 142 місці.
Рейтинг WTA
- 1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585 очок
- 2. Арина Сабаленка – 6100
- 3. Джессіка Пегула (США) – 5495
- 4. Онс Жабер (Туніс) – 4921
- 5. Каролін Гарсія (Франція) – 4905
...
- 29. Ангеліна Калініна – 1422
- 40. Марта Костюк – 1270, +12
- 82. Катерина Байндль – 748, +2 позиції
- 95. Леся Цуренко – 688, +3
- 142. Даяна Ястремська – 462, -39
- 158. Дар'я Снігур – 411, -1
- 264. Катаріна Завацька – 252, -2
- 288. Катерина Володько – 213