Феноменальний прогрес Костюк: українська тенісистка потрапила до топ-40 рейтингу WTA

Початок березня подарував українській тенісистці Марті Костюк перший в кар'єрі трофей на рівні WTA. Це дозволило спортсменці значно покращити місце у світовому рейтингу.

Марта Костюк у фінальному матчі турніру WTA 250 в американському Остіні перемогла нейтральну тенісистку з країни 404 Варвару Грачову. Таким чином, 20-річна спортсменка виграла перший трофей асоціації в одиночному розряді.

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Українки в оновленому рейтингу WTA

Тим часом жіноча тенісна асоціація WTA оновила свої рейтинги. Завдяки перемозі на турнірі в Остіні Костюк піднялася одразу на 12 сходинок і тепер посідає 40 місце. Це наразі найвище досягнення киянки у кар'єрі.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна. За підсумками змагального тижня тенісистка залишилася на 29 сходинці.

Також покращили свої позиції в рейтингу Катерина Байндль (+2) та Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Остіні на першій стадії, де вона програла німкені Анні-Лені Фрідзам. Цей результат позначився на її рейтингу WTA. Одеситка втратила одразу 39 позицій та опинилася на 142 місці.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585 очок

2. Арина Сабаленка – 6100

3. Джессіка Пегула (США) – 5495

4. Онс Жабер (Туніс) – 4921

5. Каролін Гарсія (Франція) – 4905

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