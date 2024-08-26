Зберегли позиції: які місця зайняли українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація розмістила оновлений список найкращих тенісисток у світі. Українки утримали свої позиції у новому рейтингу WTA.

Перша ракетка України Марта Костюк та Еліна Світоліна залишились на своїх місцях – 19 та 28, відповідно. Інші українські тенісистки Дар'я Снігур та Катерина Завацька піднялися вище.

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Українки у оновленому рейтингу WTA

Українські спортсменки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко погіршили свої результати та опустились у рейтингу WTA. Катерина Володько різко піднялася на 26 рядків вгору та потрапила у топ-300 світового рейтинуг – 299 місце.

У першій десятці не відбулося змін. Першою ракеткою світу залишиласья Іга Свьонтек. За нею "нейтральна" Аріна Соболенко та Коко Гауф із США.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, стартує останній турнір Grand Slam у Нью-Йорку. Одразу сім українок братимуть участь у US Open 2024 року.