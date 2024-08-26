Первая ракетка Украины Марта Костюк и Элина Свитолина остались на своих местах – 19 и 28, соответственно. Другие украинские теннисистки Дарья Снигур и Екатерина Завацкая поднялись выше.

Читайте также Семеро украинок начинают свой путь на US Open: сколько из них пройдут во второй раунд

Украинки в обновленном рейтинге WTA

Украинские спортсменки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко ухудшили свои результаты и опустились в рейтинге WTA. Екатерина Володько резко поднялась на 26 строк вверх и попала в топ-300 мирового рейтинга – 299 место.

В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира осталась Ига Свьонтек. За ней "нейтральная" Арина Соболенко и Коко Гауф из США.

Напомним, что сегодня, 26 августа, стартует последний турнир Grand Slam в Нью-Йорке. Сразу семь украинок будут участвовать в US Open 2024 года.