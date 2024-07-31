У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх відбулися півфінали та фінал у веслувальному слаломі на каное-одиночках. Збірну України у цих змаганнях представляла Вікторія Ус, пише, 24 Канал.

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Як виступила у фіналі Вікторія Ус

У півфіналі Вікторія пройшла дистанцію за 114,26 секунди. Українка показала восьмий результат та вийшла до фіналу.

Загалом до вирішального етапу потрапили 12 спортсменок. На жаль, Вікторія не зуміла покращити свій результат та втратила шанси на медаль. Українка пройшла дистанцію за 117,98 секунди, набравши чотири секунди штрафу.

Тож фіналі Ус завершила змагання на одинадцятому місці. Перемогу святкувала Джессіка Фокс з Австралії, а срібну та бронзову медалі здобули Олена Лілік (Німеччина) та Іві Лібфарт (США).

Вікторія продовжить виступи у Парижі. 31-річна веслувальниця побореться за одну з нагород у каяк-кросі.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо Вікторія Ус посіла 7-ме місце в каное-одиночці та була 8-ю у байдарці-одиночці. Загалом це вже четверта Олімпіада в кар'єрі українки.