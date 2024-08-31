Цікавий і важкий шлях, – українська чемпіонка світу з плавання завершила професійну кар'єру

У житті кожного спортсмена настає час, коли потрібно завершувати кар'єру. Українська чемпіонка світу та Європи повідомила про рішення закінчити спортивні виступи.

22-річна Марта Фєдіна у своїх соцмережах повідомила про завершення професійної кар'єри у артистичному плаванні. Українка подякувала тренерам, колегам по збірній та уболівальникам, які були її підтримкою на змаганнях.

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Емоційне завершення кар'єри Фєдіної

У своєму Інстаграмі Марта виклала пост, де розповіла про те як пятирічна дівчинка прийшла на секцію, щоб просто навичитись плавати. Також плавчиня заявила, що вона досягла всього у своєму вигляді спорту, але звичайно хотілось більшого.

Фєдіна відзначила, що попередні два роки були складні, як для неї, так і для усіх інших українських спортсменів. Плавчиня розповіла, що пережила неприємне відчуття поразки, але найболючіше – це зупинятись за крок до своєї мети.

Так трапилося і з моєю другою Олімпіадою, нам не вдалося відібратися командою до Парижа. Ми гідно прийняли поразку, щоб, зробивши висновки, повернутися сильніше. Після таких подарунків долі справді починаєш цінувати себе, свої заслуги та людей, які були поряд весь цей прекрасний, цікавий і важкий шлях,

– написала Фєдіна.

Марта відзначила своїх батьків, тренерів та друзів, заявивши, що без них вона б не досягла успіху у професійному спорті. Також Фєдіна не забула про дівчат з якими тренувалась та які стали для неї подругами у житті.

Марта Фєдіна заявила про завершення кар'єри/ Пост з інстаграму плавчині

Нагадаємо, що Марта Фєдіна стала дворазовою призеркою на Олімпійських ігор у Токіо-2020, здобувши "бронзу" у дуеті та групі. Українська плавчиня також має 11 медалей на чемпіонатах світу.

Окрім цього, Марта на першості Європи у Римі в 2022 році, здобула шість золотих медалі. Дві з них в індивіудальних змаганнях. У загальному Фєдінає на європейських турнірах має 15 медалей – 11 з них золоті.