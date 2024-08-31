22-летняя Марта Федина в своих соцсетях сообщила о завершении профессиональной карьеры в артистическом плавании. Украинка поблагодарила тренеров, коллег по сборной и болельщиков, которые были ее поддержкой на соревнованиях.

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Эмоциональное завершение карьеры Фединой

В своем Инстаграме Марта выложила пост, где рассказала о том, как пятилетняя девочка пришла на секцию, чтобы просто научиться плавать. Также пловчиха заявила, что она достигла всего в своем виде спорта, но конечно хотелось большего.

Федина отметила, что предыдущие два года были сложные, как для нее, так и для всех других украинских спортсменов. Пловчиха рассказала, что пережила неприятное ощущение поражения, но самое болезненное – это останавливаться в шаге от своей цели.

Так случилось и с моей второй Олимпиадой, нам не удалось отобраться командой в Париж. Мы достойно приняли поражение, чтобы, сделав выводы, вернуться сильнее. После таких подарков судьбы действительно начинаешь ценить себя, свои заслуги и людей, которые были рядом весь этот прекрасный , интересный и трудный путь,

– написала Федина.

Марта отметила своих родителей, тренеров и друзей, заявив, что без них она бы не достигла успеха в профессиональном спорте. Также Федина не забыла о девушках с которыми тренировалась и которые стали для нее подругами в жизни.

Марта Федина заявила о завершении карьеры/ Пост из инстаграма пловчихи

Напомним, что Марта Федина стала двукратным призером на Олимпийских играх в Токио-2020, получив "бронзу" в дуэте и группе. Украинская пловчиха также имеет 11 медалей на чемпионатах мира.

Кроме этого, Марта на первенстве Европы в Риме в 2022 году, получила шесть золотых медали. Две из них в индивиудальных соревнованиях. В общем Фединае на европейских турнирах имеет 15 медалей – 11 из них золотые.