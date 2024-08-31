Сьогодні, 31 серпня, повідомили про те, що на фронті загинув призер Всесвітніх ігор, заслужений майстер спорту України – Роман Головатюк. Кікбоксер пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабної агресії з боку Росії.

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Головатюк один з найкращих кікбоксерів WAKO

Роман Головатюк уродженець Хмельницької області. Кікбосингом він почав займатись у 2014 році. У комітеті Молоді та спорту його вважали одним з найкращих кікбосерів WAKO.

Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой,

– повідомили у комітеті.

Як повідомляє Кам'янець-Подільська міська рада, Роман залишив спортивну кар'єру та довбровільно пішов на захист України. Спортсмен проявив справжній патріотизм та козацький дух.

Роман Головатюк з чемпіонськими титулами / Фото Спортивного комітету України

У 2017 році Роман здобув бронзу, а згодом йому перейшла срібна медаль через дискваліфікацію суперника, на Всесвітніх іграх. Також на рахунку кікбоксера перемога на чемпіонаті світу у 2019 році. У цьому році йому мало виповнитись 29 років.