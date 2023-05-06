"Чарівна скрипка" Фєдіної підкорила глядачів: українська синхроністка здобула "срібло" на КС

Збірна України здобула першу медаль на етапі Кубка світу з артистичного плавання. Українка Марта Фєдіна продовжує збирати нагороди на міжнародних турнірах.

У французькому Монпельє розпочався другий етап Кубка світу з артистичного плавання. Другий змагальний день приніс нагороду в скарбничку збірної України.

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Українська артистична плавчиня Марта Фєдіна виступила у соло технічної програми. Її виступ під композицію "Чарівна скрипка" підкорив симпатії суддів та глядачів. У підсумку українка набрала 264,1833 бала.

Золоті нагороди дісталися Юкіко Інуі з Японії, а "бронза" іспанці Айріс Тіо.

Відео виступу Марти Фєдіної

Результат у соло технічної програми

1. Юкіко Інуї (Японія) - 282,2583 бала

2. Марта Фєдіна (Україна) - 263,3083

3. Айріс Тіо Касас (Іспанія) - 254,6542

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу з артистичного плавання Марта Фєдіна виграла "золото" у технічному соло.