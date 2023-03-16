Збірна України відкрила міжнародний сезон в артистичному плаванні із золотої нагороди. Лідерка "синьо-жовтих" Марта Фєдіна перемогла у технічному соло та принесла першу нагороду у скарбничку збірної.

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Феєричний виступ українки

За медалі в одиночній технічній програмі змагалися 10 спортсменок. Марта Фєдіна представила нову програму з проникливою піснею "Чарівна скрипка". Виступ нашої спортсменки судді оцінили у 245,2917 бала. Вона випередила досвідчену японку Юкіко Іну на 2,5 пункти. "Бронза" дісталася Одрі Ламоте з Канади.

Результат технічної програми серед жінок-одиночниць

1. Марта Фєдіна (Україна) – 245.2917 бала

2. Юкіко Інуї (Японія) – +2.5 бала

3. Одрі Ламоте (Канада) – +49.0 бала

Відео виступу Марти Фєдіної

Зазначимо, що в програмі першого розіграшу Кубка світу з артистичного плавання заплановано чотири етапи.