Момент істини для Шахтаря: стартовий склад "гірників" на битву з Марселем

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич визначився зі стартовою одинадцяткою на матч проти Марселя. Поєдинок на "Велодромі" розпочнеться о 22:00.

У четвер, 22 лютого, Шахтар проведе матч-відповідь проти Марселя в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок суперників завершився бойовою нічиєю 2:2.

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Напередодні поєдинку тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом. У порівнянні з першим матчем Маріно Пушич зробив одну зміну: у центрі захисту Бондаря змінить Ракіцький.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Егіналду, Сікан.

Склад Шахтаря на матч з Марселем / ФК Шахтар

Нагадаємо, що за два дні до поєдинку Марсель зробив зміни на тренерському містку. У відставку був відправлений Дженнаро Гаттузо. Тож на поєдинок проти "гірників" Марсель виведе Жан-Луї Гассет. На думку Мирона Маркевича, зміна тренера може піти на користь "провансальцям".

Пряма трансляція матчу Марсель – Шахтар відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.