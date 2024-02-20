Колишній клуб Руслана Маліновського 20 лютого попрощався із Дженнаро Гаттузо, який очолював команду із вересня 2023-го року. Італійський тренер недопрацював свій контракт до його повного закінчення вкінці цього сезону-2023/2024, а достроково покинув посаду.

До теми Марсель офіційно позбувся головного тренера перед матчем із Шахтарем у Лізі Європи

Досвідчений тренер очолив "провансальців"

У той же день Марсель офіційно оголосив наступника Гаттузо. Ним став 70-річний французький фахівець Жан-Луї Гассет, який раніше очолював збірну Кот-д'Івуару.

У французькому клубі не повідомляють жодних деталей контракту із колишнім коучем африканської національної команди.

Відзначимо, що на місце головного тренера "провансальців" ЗМІ сватали не лише Гассета. Також серед прізвищ були колишній наставник ПСЖ Крістоф Галтьє та екстренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Дебютний матч Гассета біля керма Марселя припаде на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря, який відбудеться вже 22 лютого у Франції.

Нагадаємо, що у першому поєдинку команди розписали бойову нічию 2:2 у німецькому Гамбурзі.

Що відомо про Жана-Луї Гассета