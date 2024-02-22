Марсель – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 22 лютого, Марсель та Шахтар зіграють в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі між французами та українцями.

У четвер, 22 лютого, в Лізі Європи пройдуть матчі-відповіді 1/16 фіналу сезону 2023-2024. Центральна для українців гра пройде в Марселі, де місцева команда прийматиме Шахтар, пише 24 канал.

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Шлях Шахтаря в єврокубках

"Гірники" залишились єдиною українською командою в єврокубках. Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі Ліги чемпіонів, що дозволило їй потрапити у плей-оф другого за рангом єврокубка.

Номінально домашній матч проти Марселя став для донеччан першим офіційним у 2024 році і дався непросто. Шахтар двічі поступався в рахунку, але знаходив у собі сили відігратися.

На гол Обамеянга донеччани швидко відповіли точним ударом від Матвієнка. А пізній гол від Ндіає зумів компенсувати Егіналду, який на 90+3 хвилині встановив остаточний рахунок 2:2.

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Новий тренер Марселя

Тож доля путівки в 1/8 фіналу вирішиться саме на стадіоні "Велодром". У першій грі Марселем керував Дженнаро Гаттузо. Втім сім матчів поспіль без перемог змусили керівництво звільнити італійця.

На його місце призначили колишнього наставника збірної Кот-д'Івуара Жана-Луї Гассе. Серед кадрових втрат варто сказати про перебір карток у Бондаря. Через ту ж причину зустріч пропустить центрбек Марселя Балерді.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Марсель – Шахтар в Україні можна буде на на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Марсель – Шахтар. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.