ПСЖ здолав Марсель завдяки диво-голу Ікарді: відео

Марсель 7 лютого на власному полі приймав ПСЖ у рамках 24 туру французької Ліги 1. Гості у більшості здолали суперника.

Марсель – ПСЖ 0:2

Голи: Мбаппе, 9, Ікарді, 24

Вилучення: Пайє, 90 (Марсель)

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Гостям вдалось забити швидкий гол. На 9-й хвилині гравці ПСЖ провели стрімку атаку після кутового у виконанні господарів. Ді Марія протягнув м'яч на швидкості, віддав на вільного Мбаппе. Кіліан випередив суперника у боротьбі за м'яч та легко реалізував вихід віч-на-віч – 0:1.

Мерсель відповів не менш гостро. Ронж'є в один дотик пробив з-за меж штрафного – голкіпер впорався з ударом. У середині першого тайму "парижанам" вдалось подвоїти перевагу. Позиційна атака ПСЖ завершилась подачею з флангу від Ді Марії прямо на голову Ікарді. М'яч за неймовірною траєкторією залетів за комірець голкіперу, який взагалі гадав, що м'яч полетить над поперечиною – 0:2.

Як не старались господарі, але змінити цифри на табло у першій 45-хвилинці їм не вдалось. Команди пішли на перерву за комфортного рахунку для ПСЖ.

Після відпочинку Камара отримав м'яч у штрафному суперника та у боротьбі з опікуном впав, сигналізуючи арбітру до порушення правил. Але суддя був невблаганний.

Натомість гості змарнували чудову атаку. Мбаппе скористався помилкою захисника, отримав м'яч та вибіг на ворота Марселя. Кіліан не став бити, а віддав передачу на Неймара. Однак оборонець господарів в останній момент вибив м'яч з-під ноги бразильця.

Наприкінці зустрічі господарі зробили самі собі проблеми. Пайє грубо сфолив проти Ікарді, зігравши прямою ногою у корпус суперника – вилучення. Футболісти так і не зуміли більше забити – 0:2 впевнена перемога ПСЖ.

Марсель – ПСЖ відеоогляд