Марсель 7 февраля на своем поле принимал ПСЖ в рамках 24 тура французской Лиги 1. Гости в большинстве одолели соперника.

Марсель – ПСЖ 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24

Удаление: Пайе, 90 (Марсель)

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Гостям удалось забить быстрый гол. На 9-й минуте игроки ПСЖ провели стремительную атаку после углового в исполнении хозяев. Ди Мария протянул мяч на скорости, отдал на свободного Мбаппе. Килиан опередил соперника в борьбе за мяч и легко реализовал выход один на один – 0:1.

Мерсель ответил не менее остро. Ронжье в одно касание пробил из-за пределов штрафной – голкипер справился с ударом. В середине первого тайма "парижанам" удалось удвоить преимущество. Позиционная атака ПСЖ завершилась подачей с фланга от Ди Марии прямо на голову Икарди. Мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу, который вообще думал, что мяч полетит над перекладиной – 0:2.

Как ни старались хозяева, но изменить цифры на табло в первой 45-минутке им не удалось. Команды ушли на перерыв при комфортном счете для ПСЖ.

После отдыха Камара получил мяч в штрафной соперника и в борьбе с опекуном упал, сигнализируя арбитру к нарушению правил. Но судья был неумолим.

Зато гости потеряли прекрасную атаку. Мбаппе воспользовался ошибкой защитника, получил мяч и выбежал на ворота Марселя. Килиан не стал бить, а отдал передачу на Неймара. Однако защитник хозяев в последний момент выбил мяч из-под ноги бразильца.

В конце встречи хозяева сделали сами себе проблемы. Пайе грубо сфолил против Икарди, сыграв прямой ногой в корпус соперника – удаление. Футболисты так и не сумели больше забить – 0:2 уверенная победа ПСЖ.

Марсель – ПСЖ видеообзор