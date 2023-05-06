Маліновський може не потрапити в ЛЧ: Марсель програв прямому конкуренту – відеоогляд матчу

Підопічні Ігора Тудора контролювали більшу частину зустрічі з Лансом, але фортуна відвернулась від гостей. Поразка опускає Олімпік на третє місце і ставить під питання його путівку в Лігу чемпіонів.

Ланс – Марсель 2:1

Голи: Фофана, 42, Опенда, 60 – Пає, 88.

У Франції цими вихідними проходять матчі 34 туру Ліги 1. Центральною зустріччю став поєдинок Марселя та Ланса, які борються за срібло, пише 24 канал.

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Чому таке важливе друге місце

Перед звітною грою команда Руслана Маліновського випереджала головну сенсацію цього сезону на один бал. Тому очна битва вирішувала дуже багато. Нагадаємо, що віцечемпіон Франції гарантовано отримає путівку напряму в групу Ліги чемпіонів.

Бронзовий призер же має зіграти у кваліфікації турніру. Лише якщо Лігу Європи виграє команда, що напряму пройшла в ЛЧ, тоді третє місце Франції отримає пряму путівку.

Маліновський пропустив минулу гру проти Осера через травму, але на битву з Лансом повернувся у старт. Він склав атакувальне тріо разом із Ундером та Санчесом.

Вдача на боці Ланса

У першому таймі гра була рівна, трохи гострішими були гості. Втім удача посміхалась Лансу. Спочатку VAR скасував гол Санчеса через фол. Після цього Ігор Тудор зробив вимушену заміну, через травму поле залишив центрбек Гіго.

А перед самою перервою "червоно-золоті" вразили ворота Марселя. Фофана вдався красивий обвідний удар з-за меж карного майданчика, з яким не впорався Пау Лопес.

У другому таймі ініціатива залишалась за Марселем, але знову Ланс ефективніше використав свою атаку. На 60 хвилині Франковський виконав крутий і точний навіс на Опенду. Бельгійцю залишалось впритул головою розстріляти ворота Марселя.

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Маліновський не допоміг

Ігор Тудор провів низку замін, в тому числі прибравши з поля Маліновського. Українець був одним із найактивніших у провансальців, тричі бив по воротах Самба.

Втім два удари були неточними, а ще один був заблокований захисником. На рахунку Руслана два фоли, три вдалих дриблінга та 83% точних пасів. Він та його партнери поступились місцями на полі Гендузі, Вітіньї та Пає.

Марсель може не потрапити в Лігу чемпіонів

Однак заміни Тудора спрацювали частково. Пає зміг скоротити відстань в кінці гри, але Марсель все одно поступився. По-перше, це змушує фанатів Олімпіка забути про чемпіонські амбіції, тепер ПСЖ має відірватись аж на 8 очок.

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По-друге, Марсель падає на третю сходинку і пропускає вперед на два бали Ланс. Враховуючи більш легкий календар у "червоно-золотих", команді Маліновського вкрай важко буде повернути собі звання віцечемпіона.

До того ж, у неділю Монако може обіграти Анже і скоротить відстань від Марселя до шести очок. Тож навіть місце у кваліфікації Олімпіку ще треба відстояти.

Відеоогляд матчу Ланс – Марсель: