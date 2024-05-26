Неймовірний гол вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо у ворота Евертона визнали найкращим у сезоні англійської Прем'єр-ліги 2023/24. Аргентинець виконав складний удар бісеклетою та викликав захоплення у глядачів.

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Гол Гарначо підкорив уболівальників

19-річний футболіст відзначився фантастичним голом на 3-й хвилині матчу проти Евертона (3:0), відгукнувшись на пас Діогу Далота.

Дивіться відео голу Гарначо у ворота Евертона

Це був один із найкращих голів Прем’єр-ліги за останній час. Він викликав неймовірну реакцію самого Гарначо та вболівальників у ​​всьому світі.

Не міг у це повірити, чесно кажучи. Я не бачив, як забив. Просто послухав натовп і сказав: "Боже мій",

– сказав Гарначо після свого голу.

Удар аргентинця набрав найбільшу кількість голосів та став найкращим голом у сезоні.

Успіхи Гарначо у сезоні 2023/24