Ісмаїлі знову забив у Франції, але не приніс команді Фонсеки перемогу: результативне відео

Лілль 10 вересня зазнав третьої поразки у новому сезоні французької Ліги 1. Команда Пауло Фонсеки програла Марселю.

Відкрив рахунок у матчі

Рахунок у матчі було відкрито вже на 12-й хвилині. Знову у центрі уваги опинився колишній захисник Шахтаря Ісмаїлі, пише 24 канал.

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Бразилець вдало зіграв на добиванні та розмочив нулі на табло. Це другий гол Ісмаїлі після переходу у Лілль. Свій дебютний гол у французькому клубі забив ще у першому матчі проти Нанта (1:1).

На жаль, бразильський оборонець не зміг принести команді Пауло Фонсеки перемогу. Марсель забивав у кожному з двох таймів та встановив фінальний рахунок 2:1.

За 6-ть матчів Ісмаїлі відзначився 2 голами та асистом.

За 7-м турів Лілль набрав 10 очок та йде шостим у турнірній таблиці Ліги 1.

Відеоогляд матчу Марсель – Лілль

17 вересня Лілль прийматиме Тулузу, яка наразі йде 15-ю.