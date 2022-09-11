Открыл счет в матче

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. Вновь в центре внимания оказался бывший защитник Шахтера Исмаили, пишет 24 канал.

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Бразилец удачно сыграл на добивании и размочил нули на табло. Это второй гол Исмаили после перехода в Лилль. Свой дебютный гол во французском клубе забил еще в первом матче против Нанта (1:1).

К сожалению, бразильский защитник не смог принести команде Пауло Фонсеки победу. Марсель забивал в каждом из двух таймов и установил финальный счёт 2:1.

Подробности статистики! За 6 матчей Исмаили отметился 2 голами и ассистом.

За 7 туров Лилль набрал 10 очков и идет шестым в турнирной таблице Лиги 1.

Видеообзор матча Марсель – Лилль

17 сентября Лилль будет принимать Тулузу, которая идет 15-ю.