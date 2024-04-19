Трубін не повторив подвиг Луніна: Бенфіка в серії пенальті вилетіла з Ліги Європи

Цього тижні Андрій Лунін вразив під час серії пенальті в Лізі чемпіонів, що дозволило Реалу пройти Манчестер Сіті. Втім іншому українському воротарю не вдалось повторити успіх земляка в Лізі Європи.

Марсель – Бенфіка 1:0 (пен. – 4:2)

Гол: Мумбанья, 80.

Стадія 1/4 фіналу Ліги Європи 2023-2024 добігла кінця. Після вильоту Шахтаря єдиним представником України на цій стадії залишався Анатолій Трубін, який виступає за Бенфіку, пише 24 канал.

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Не втримали нічию

"Орли" протистояли кривднику донеччан Марселю та зробили непоганий запас у першій грі. Перемога 2:1 робила саме Бенфіку фаворитом протистояння. На вихідних Трубіну надали відпочинок, але на матч проти французів українець з'явився у старті.

Бенфіка вирішила зіграти від оборони та готова була вистояти нульову нічию. Довгий час гості навіть не били у площину воріт, тоді як Марсель все підкидав Трубіну все більше і більше роботи.

Анатолій здійснив чотири сейви, але все ж втримати ворота на замку не зміг. За 10 хвилин до кінця основного часу Мумбанья відгукнувся на подачу Обамеянга та впритул розстріляв українця.

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Невдала серія пенальті

Цей м'яч перевів зустріч в екстратайми, а там команди дотягнули і до серії пенальті. Там лісабонці покладали надії на Трубіна, але українцю не вдалось відбити жодного удару.

Натомість Бенфіку підвели Ді Марія та Антоніу Сілва. Перший влучив у стійку, а з ударом другого впорався Пау Лопес. Таким чином, Трубін завершує свій шлях в Лізі Європи, а Марсель виходить у півфінал на Аталанту.