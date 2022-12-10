У п'ятницю, 9 грудня, відбувся один з найбільш яскравих матчів на ЧС-2022. У чвертьфіналі Аргентина та Нідерланди видали результативний поєдинок (2:2).
До теми Мессі продовжує боротьбу: Аргентина вийшла у півфінал у найбільш яскравому матчі ЧС-2022 – відео
В підсумку путівку у півфінал розіграли у серії пенальті і дісталась вона аргентинцям. Це дозволило "альбіселесте" стати рекордсменом по серіям пенальті на чемпіонатах світу, пише 24 канал.
Після дуелі з голандцями у Аргентини тепер в активі аж шість проведених "лотерей" на Мундіалях. По перемогам теж нема рівних "срібній країні" – п'ять тріумфів та одна поразка.
|РІК
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|РАХУНОК
|1990
|1/4 фіналу
|Югославія
|3:2
|1990
|1/2 фіналу
|Італія
|4:3
|1998
|1/8 фіналу
|Англія
|4:3
|2006
|1/4 фіналу
|Німеччина
|2:4
|2014
|1/2 фіналу
|Нідерланди
|4:2
|2022
|1/4 фіналу
|Нідерланди
|4:3
Нагадаємо, що у півфіналі аргентинці зіграють із Хорватією. Цікаво, що "картаті" разом з німцями є найуспішнішими пенальтистами на ЧС. У цих збірних по 4 перемоги в чотирьох серіях пенальті.