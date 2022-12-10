У п'ятницю, 9 грудня, відбувся один з найбільш яскравих матчів на ЧС-2022. У чвертьфіналі Аргентина та Нідерланди видали результативний поєдинок (2:2).

До теми Мессі продовжує боротьбу: Аргентина вийшла у півфінал у найбільш яскравому матчі ЧС-2022 – відео

В підсумку путівку у півфінал розіграли у серії пенальті і дісталась вона аргентинцям. Це дозволило "альбіселесте" стати рекордсменом по серіям пенальті на чемпіонатах світу, пише 24 канал.

Після дуелі з голандцями у Аргентини тепер в активі аж шість проведених "лотерей" на Мундіалях. По перемогам теж нема рівних "срібній країні" – п'ять тріумфів та одна поразка.

РІК СТАДІЯ СУПЕРНИК РАХУНОК 1990 1/4 фіналу Югославія 3:2 1990 1/2 фіналу Італія 4:3 1998 1/8 фіналу Англія 4:3 2006 1/4 фіналу Німеччина 2:4 2014 1/2 фіналу Нідерланди 4:2 2022 1/4 фіналу Нідерланди 4:3

Нагадаємо, що у півфіналі аргентинці зіграють із Хорватією. Цікаво, що "картаті" разом з німцями є найуспішнішими пенальтистами на ЧС. У цих збірних по 4 перемоги в чотирьох серіях пенальті.