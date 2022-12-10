Англія та Франція закриють програму 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022. Ці команди мали всі шанси зустрітись у фіналі минулого чемпіонату світу, але англійці у півфіналі в екстратаймі поступились Хорватії.

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Тепер же підопічні Саутгейта і Дешама посперечаються за вихід у півфінал Мундіалю. Команди впевнено виграли свої групи, здобувши по дві перемоги. Англійці громили Іран (6:2) та Вельс (3:0), тоді як французи були сильнішими за Австралію (4:1) та Данію (2:1).

В 1/8 фіналу європейські гранди також не мали проблем із міцними суперниками. Команда Саутгейта розгромила Сенегал (3:0). У свою чергу "Ле Бле" були сильнішими за поляків (3:1).

Важливо! Матч Англія – Франція наживо можна буде подивитися в Україні місцевих телеканалах "Суспільного" та сайті "Суспільне Спорт". Також наживо буде аудіотрансляція на "Радіо Промінь". Початок – о 21:00 за київським часом.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Франція для тих, хто не матиме змоги подивитися гру. Переможець матчу Англія – Франція у півфіналі зіграє проти Марокко або Португалії.

Онлайн-трансляція матчу Англія – Франція