Марлон стане першим трансфером Шахтаря під керівництвом Де Дзербі

Італійський тренер Роберто Де Дзербі вже з перших днів у Шахтарі активно шукає підсилення складу. Першим трансфером команди може стати захисник Сассуоло Марлон Сантос.

Переманює колишніх в УПЛ

Роберто Де Дзербі 25 травня офіційно очолив Шахтар. Тренер підписав угоду на 2 роки. Тепер італійський спеціаліст спробує поповнити склад якісними футболістами, серед яких є гравці його вже колишнього клубу Сассуоло.

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Найбільш ймовірним є трансфер центрбека італійського клубу Марлона Сантоса. Сторони поки не дійшли до домовленості, але італійська преса впевнена у швидкому переході захисника в УПЛ.

Свого часу футболіст міг опинитись у англійському Фулхемі. Однак його трансфер зірвався у минуле трансферне вікно. Англійці пропонували за бразильця 15 мільйонів євро. Точної причини зірваного переходу не повідомляли. Хтось з італійської преси повідомляв, що центральний захисник завалив медичний тест, а хтось говорив про зміну пропозиції від англійців, що не влаштувала Сассуоло.

Що відомо про Марлона