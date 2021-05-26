Марлон стане першим трансфером Шахтаря під керівництвом Де Дзербі

Італійський тренер Роберто Де Дзербі вже з перших днів у Шахтарі активно шукає підсилення складу. Першим трансфером команди може стати захисник Сассуоло Марлон Сантос.
Переманює колишніх в УПЛ
Роберто Де Дзербі 25 травня офіційно очолив Шахтар. Тренер підписав угоду на 2 роки. Тепер італійський спеціаліст спробує поповнити склад якісними футболістами, серед яких є гравці його вже колишнього клубу Сассуоло.
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Найбільш ймовірним є трансфер центрбека італійського клубу Марлона Сантоса. Сторони поки не дійшли до домовленості, але італійська преса впевнена у швидкому переході захисника в УПЛ.
Свого часу футболіст міг опинитись у англійському Фулхемі. Однак його трансфер зірвався у минуле трансферне вікно. Англійці пропонували за бразильця 15 мільйонів євро. Точної причини зірваного переходу не повідомляли. Хтось з італійської преси повідомляв, що центральний захисник завалив медичний тест, а хтось говорив про зміну пропозиції від англійців, що не влаштувала Сассуоло.
Що відомо про Марлона
- Марлон – вихованець Флуміненсе. У 2016 році перейшов у структуру Барселони, де у сезоні-2016/2017 відіграв три матчі за першу команду каталонського гранда. Не зумів пробитись в основу та пішов в оренду у французьку Ніццу. У Франції пробув до кінця червня 2018 року та повернувся у клуб Ла Ліги.
- У серпні того ж року підписав повноцінний контракт із Сассуоло. З цього ж року італійську команду очолив Де Дзербі.
- У сезоні-2020/2021 Марлон зіграв за італійців у 25 матчах, але результативними діями не відзначився. За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, його угода з Сассуоло розрахована до 30 червня 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінена у 6,5 мільйона євро.