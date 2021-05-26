Переманивает бывших в УПЛ
Роберто Де Дзерби 25 мая официально возглавил Шахтер. Тренер подписал соглашение на 2 года. Теперь итальянский специалист попытается пополнить состав качественными футболистами, среди которых игроки его уже бывшего клуба Сассуоло.
Читайте также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
Наиболее вероятным является трансфер центрбэка итальянского клуба Марлона Сантоса. Стороны пока не пришли к договоренности, но итальянская пресса уверена в быстром переходе защитника в УПЛ.
В свое время футболист мог оказаться в английском Фулхэме. Однако его трансфер сорвался в прошлое трансферное окно. Англичане предлагали за бразильца 15000000 евро. Точной причины сорванного перехода не сообщали. Из итальянской прессы сообщал, что центральный защитник завалил медицинский текст, а кто-то говорил об изменении предложения от англичан, не устроила Сассуоло.
Что известно о Марлоне
- Марлон – воспитанник Флуминенсе. В 2016 году перешел в структуру Барселоны, где в сезоне-2016/2017 сыграл три матча за первую команду каталонского гранда. Не сумевший пробиться в основу и ушел в аренду во французский Ниццу. Во Франции пробыл до конца июня 2018 и вернулся в клуб Ла Лиги.
- В августе того же года подписал полноценный контракт с Сассуоло. С этого же года итальянскую команду возглавил Где Дзерби.
- В сезоне 2020/2021 Марлон сыграл итальянцев в 25 матчах, но результативными действиями не отметился. по данным специализированного портала Transfermarkt, его соглашение с Сассуоло рассчитана до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6,5 миллиона евро.