Навчився у Ноєра: Ворскла через дурницю втратила нападника до кінця сезону

Нападник "зелено-білих" Марлісон не зможе допомогти команді до кінця сезону 2022/2023. Полтавський клуб уже знайшов досвідену заміну нападнику.

Марлісон отримав складну травму, що і вибило нападника з колії. На зборах Ворскли відсутній ще один легіонер.

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Курйоз Ворскли

Бразилець розірвав хрестоподібні зв'язки. Найцікавіше, що Марлісон травмувався не в професійній атмосфері, а в побутовій, під час відпустки. Гравець зализуватиме рани до літа, тому Ворскла не зможе покластися на бразильського футболіста.

що схожа ситуація виникла і у Баварії, коли у своїй відпустці ногу зламав Мануель Ноєр , що потім принесло багато проблем "пивоварам".

Та от полтавський колектив уже знайшов заміну Марлісону в особі досвідченого форварда. Та поки ім'я новобранця не розголошується. Також на зборах Ворскли відсутній Сефері, який вияснює юридичні питання з клубом.

Кар'єра Марлісона