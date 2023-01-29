Навчився у Ноєра: Ворскла через дурницю втратила нападника до кінця сезону
Джерело:ТаТоТаке
Нападник "зелено-білих" Марлісон не зможе допомогти команді до кінця сезону 2022/2023. Полтавський клуб уже знайшов досвідену заміну нападнику.
Марлісон отримав складну травму, що і вибило нападника з колії. На зборах Ворскли відсутній ще один легіонер.
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Курйоз Ворскли
Бразилець розірвав хрестоподібні зв'язки. Найцікавіше, що Марлісон травмувався не в професійній атмосфері, а в побутовій, під час відпустки. Гравець зализуватиме рани до літа, тому Ворскла не зможе покластися на бразильського футболіста.Цікаво, що схожа ситуація виникла і у Баварії, коли у своїй відпустці ногу зламав Мануель Ноєр, що потім принесло багато проблем "пивоварам".
Та от полтавський колектив уже знайшов заміну Марлісону в особі досвідченого форварда. Та поки ім'я новобранця не розголошується. Також на зборах Ворскли відсутній Сефері, який вияснює юридичні питання з клубом.
Кар'єра Марлісона
- Гравець більшість свого футбольного життя провів у рідній Бразилії, погравши там за низку клубів.
- В Україні Марлісон спочатку опинився у Металісті 1925, за який провів 14 матчів та забив 5 голів. Харківський клуб орендував бразильця з правом викупу, але через початок війни Марлісон достроково повернувся в Бразилію.
- Та в Україні футболісту судилось знову пограти, та цього разу в Полтаві. Цього сезону за "зелено-білих" провів 12 матчів, в яких забив три голи та віддав один асист.