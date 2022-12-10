Збірна Німеччини не надто вдало виступила на чемпіонаті світу, ставши одним з головних розчарувань турніру. Команда не зуміла вийти з групи де її суперниками були збірні Японії, Іспанії та Коста-Рики.

Саме поразка у матчі проти Японії і стала причиною, чому "маншафт" так і не зуміла вийти в 1/8 фіналу.

Окрім того, навколо збірної Німеччини було чимало скандалів як на турнірі, так і після того, як команда достроково покинула чемпіонат світу.

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Тепер проблемою не лише збірної Німеччини, але й футбольного клубу Баварія стала травма голкіпера Мануеля Нойєра. Той вирішив "очистити голову" катанням на лижах. Але зламав гомілку.

Нойєру вже зробили операцію. Але сам голкіпер заявив, що цей сезон для нього вже закінчиться – через травму він не зможе повернутися на поле.

Варто відзначити, що в багатьох футболістів в контракті є додатковий пункт, який забороняє займатися іншим травмонебезпечним спортом. До таких відноситься і лижний спорт.

Таким чином без головного голкіпера залишилася не лише збірна Німеччини, але й Баварія. Другим воротарем в команді є Свен Ульрайх.