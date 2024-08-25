Ідеальний дебют: Ройс забив гол і зробив асист у першому матчі в США – відео результативних дій

Легенда дортмундської Боруссії Марко Ройс після проведених 12 років у складі "чорно-жовтих" в нинішнє літнє трансферне вікно змінив клубну прописку. Він став гравцем Лос-Анджелес Гелексі.

У неділю, 25 серпня, німецький півзахисник дебютував за нову команду. Це сталося в матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Атланти Юнайтед, інформує 24 Канал.

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Став джокером команди

Ройс вийшов на заміну на 62-й хвилині за рахунку 0:0. Він не просто зіграв перший матч у США, а увірвався переможним перформансом.

Вже через 14 хвилин перебування на полі німець зробив асист. Він віддав передачу під удар на колишнього гравця Барселони Рікарда Пуча, який чудово пробив майже в "дев'ятку" воріт суперника.

Марко Ройс віддав перший асист у МЛС: дивіться відео

А на 84-й хвилині Марко вже сам відзначився взяттям воріт. З першим його ударом впорався голкіпер Атланти Юнайтед, проте з добиванням німецького півзахисника Бред Гузан нічого не зміг зробити.

Дивіться відео з першим голом Ройса у США

Зазначимо, що ці голи стали єдиними у матчі. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 та закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці Західної конференції.

Дивіться відеоогляд матчу Лос-Анджелес Гелексі – Атланта Юнайтед

Свій наступний матч Лос-Анджелес Гелексі проведе 1 вересня. Суперником команди Ройса стане Сент-Луїс Сіті.