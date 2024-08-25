В воскресенье, 25 августа, немецкий полузащитник дебютировал за новую команду. Это произошло в матче регулярного чемпионата МЛС против Атланты Юнайтед, информирует 24 Канал.

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Стал джокером команды

Ройс вышел на замену на 62-й минуте при счете 0:0. Он не просто сыграл первый матч в США, а ворвался победным перформансом.

Уже через 14 минут пребывания на поле немец сделал ассист. Он отдал передачу под удар на бывшего игрока Барселоны Рикарда Пуча, который прекрасно пробил почти в "девятку" ворот соперника.

Марко Ройс отдал первый ассист в МЛС: смотрите видео

А на 84-й минуте Марко уже сам отметился взятием ворот. С первым его ударом справился голкипер Атланты Юнайтед, однако с добиванием немецкого полузащитника Брэд Гузан ничего не смог сделать.

Смотрите видео с первым голом Ройса в США

Отметим, что эти голы стали единственными в матче. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0 и закрепились на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Смотрите видеообзор матча Лос-Анджелес Гэлэкси – Атланта Юнайтед

Свой следующий матч Лос-Анджелес Гэлэкси проведет 1 сентября. Соперником команды Ройса станет Сент-Луис Сити.