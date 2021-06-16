Я ї**в твою албанську маму, – суперника України на Євро-2020 дискваліфікували за расизм

УЄФА виніс вердикт у справі нападника збірної Австрії Марко Арнаутовича. Футболіста дискваліфікували на одну гру.

Що зробив Арнаутович

Його дії в матчі 1-го туру Євро-2020 проти Північної Македонії (3:1) були кваліфіковані як "нанесення образи іншому гравцеві".

До слова УЄФА відкрила справу проти Арнаутовича, який зіграє з Україною: футболіста звинуватили у расизмі

Як відомо, після матчу Арнаутович звинуватили в тому, що він образив гравців Північної Македонії Егзона Бейтулаї, у якого є албанські коріння, і Езджана Аліоскі (як писали ЗМІ, йому Арнаутович сказав: "Я ї**в твою албанську маму").

У наступному матчі Євро збірна Австрії зустрінеться з Нідерландами. Арнаутович, відповідно, цю гру пропустить.

В останньому турі групового етапу Австрія проведе матч з Україною, в якій Марко може з'явитися на полі.