Что сделал Арнаутович

Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как "нанесение обиды другому игроку".

К слову УЕФА открыла дело против Арнаутовича, который сыграет с Украиной: футболиста обвинили в расизме

Как известно, после матча Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски (как писали СМИ, ему Арнаутович сказал: "Я е**л твою албанскую маму").

В следующем матче Евро сборная Австрии встретится с Нидерландами. Арнаутович, соответственно, эту игру пропустит.

Важно! В последнем туре группового этапа Австрия проведет матч с Украиной, в которой Марко может появиться на поле.