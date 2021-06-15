УЄФА повідомила, що для вивчення ситуації з Арнаутовичем був призначений інспектор. Він проведе розслідування інциденту за участю Арнаутовича, який стався у матчі Євро-2020.
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Що зробив Арнаутович
Австрія та Македонія зустрілися у першому турі Євро-2020 у рамках групи C. Австрія перемогла з рахунком 3:1. Арнаутович відзначився голом наприкінці матчу та емоційно його відсвяткував.
Арнаутовича звинуватили в тому, що він образив гравців Північної Македонії Егзона Бейтулая, в якого є албанські коріння, та Езджана Аліоскі. Останньому Арнаутович начебто сказав: "Я #### твою албанську маму".
Окрім того, Арнаутович продемонстрував расистський жест на адресу македонців. Капітан Австрії Давід Алаба намагався закрити рот Арнаутовичу.
Відео голу Арнаутовича та святкування
- Зауважимо, що Арнаутович має сербське походження і, ймовірно, в діях Арнаутовича є політичний контекст. Сербія не визнає незалежність своєї колишньої провінції Косово, і між Сербією і Північною Македонією існує історична напруженість.
Північна Македонія засудила поведінку Арнаутовича
Федерація футболу Північної Македонії засудила поведінку Арнаутовича. Про це інформує The Guardian.
"Федерація рішуче засуджує прояв націоналізму з боку гравця збірної Австрії Марко Арнаутовича, який звернувся до Езджана Аліоскі після голу, забитого в матчі між командами.
Ми завжди виступали проти націоналізму, дискримінації та всіх інших форм образ, які суперечать духу футболу і цінностям, яких дотримуємося ми всі. Ми завжди будемо стояти на захисті інтересів і честі гравців македонської збірної, де б вони не виступали", – мовиться у повідомленні.
Я не расист
Арнаутович також прокоментував інцидент. У своєму інстаграмі він перепросив та заявив, що не расист.
"В емоціях від гри було сказано декілька гарячих слів, за які я хотів би вибачитися – особливо перед моїми друзями з Північної Македонії та Албанії. Я хотів би сказати одну річ дуже ясно: я не расист. У мене є друзі майже в кожній країні, і я виступаю за різноманітність. Всі, хто мене знає, знають про це", – написав футболіст.
- Наступний матч на Євро-2020 Австрія зіграє проти Нідерландів. Північну Македонію чекає поєдинок проти України.