УЄФА повідомила, що для вивчення ситуації з Арнаутовичем був призначений інспектор. Він проведе розслідування інциденту за участю Арнаутовича, який стався у матчі Євро-2020.

Дивіться також Австрія вирвала перемогу в Північної Македонії у матчі з ефектним та курйозним голами: відео

Що зробив Арнаутович

Австрія та Македонія зустрілися у першому турі Євро-2020 у рамках групи C. Австрія перемогла з рахунком 3:1. Арнаутович відзначився голом наприкінці матчу та емоційно його відсвяткував.

Арнаутовича звинуватили в тому, що він образив гравців Північної Македонії Егзона Бейтулая, в якого є албанські коріння, та Езджана Аліоскі. Останньому Арнаутович начебто сказав: "Я #### твою албанську маму".

Окрім того, Арнаутович продемонстрував расистський жест на адресу македонців. Капітан Австрії Давід Алаба намагався закрити рот Арнаутовичу.

Відео голу Арнаутовича та святкування

Зауважимо, що Арнаутович має сербське походження і, ймовірно, в діях Арнаутовича є політичний контекст. Сербія не визнає незалежність своєї колишньої провінції Косово, і між Сербією і Північною Македонією існує історична напруженість.

Північна Македонія засудила поведінку Арнаутовича

Федерація футболу Північної Македонії засудила поведінку Арнаутовича. Про це інформує The Guardian.

"Федерація рішуче засуджує прояв націоналізму з боку гравця збірної Австрії Марко Арнаутовича, який звернувся до Езджана Аліоскі після голу, забитого в матчі між командами.

Ми завжди виступали проти націоналізму, дискримінації та всіх інших форм образ, які суперечать духу футболу і цінностям, яких дотримуємося ми всі. Ми завжди будемо стояти на захисті інтересів і честі гравців македонської збірної, де б вони не виступали", – мовиться у повідомленні.

Я не расист

Арнаутович також прокоментував інцидент. У своєму інстаграмі він перепросив та заявив, що не расист.

"В емоціях від гри було сказано декілька гарячих слів, за які я хотів би вибачитися – особливо перед моїми друзями з Північної Македонії та Албанії. Я хотів би сказати одну річ дуже ясно: я не расист. У мене є друзі майже в кожній країні, і я виступаю за різноманітність. Всі, хто мене знає, знають про це", – написав футболіст.