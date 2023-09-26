"Коломойський знищив Дніпро": Маркевич розвінчав міф про "борця з корупцією"

Опальний олігарх Ігор Коломойський, який нині перебуває під слідством, отримав підтримку журналістів підконтрольних ЗМІ. В числі захисників колишнього власника Дніпра опинився відомий коментатор Ігор Циганик.

Під час розгляду апеляції на арешт Ігоря Коломойського спортивний журналіст Ігор Циганик намагався переконати суд у чесності олігарха та навіть назвав його "борцем з корупцією". Проте відомий коментатор забув згадати причини, чому зник з футбольної карти України Дніпро та низка клубів пов'язаних з бізнесменом.

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Маркевич: Дніпро знищили, щоб не платити гроші

Колишній тренер Дніпра та нинішній наставник Карпат Мирон Маркевич висловив свою думку стосовно одіозного олігарха. На переконання Мирона Богдановича, саме Коломойський винний у зникненні легендарного клубу з берегів Дніпра.

Коломойський знищив Дніпро. З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, то його право – казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. Ось і все. Клуб зі 100-річною історією. Не хочу у це влазити. Я просто називаю факти, бо я був там. Була команда, Дніпро. А він її просто знищив. Немає славетного Дніпра, два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – ті Дніпро-1, незрозуміло, що то таке,

– розповів Маркевич.

Зазначимо, що колишній власник Дніпра залишився винним гроші Маркевичу, а також іншим тренерам та гравцям, які працювали в клубі. Це вчергове підтвердив 72-річний фахівець.

Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші,

– зазначив Мирон Богданович.

Банкрутство Дніпра

Нагадаємо, що під керівництвом Мирона Маркевича Дніпро став фіналістом Ліги Європи (2015). Щоб зберегти команду тренер з власної кишені платив преміальні футболістам. Вже тоді Коломойський відмовився від фінансування збиткового активу. Щоб не платити борги по зарплаті, олігарх збанкрутував клуб та знищив команду зі 100-річною історією.

Таким же шляхом пішли інші клуби, які були в орбіті Коломойського: київський Арсенал, Карпати, Кривбас, Волинь, Нафтовик.

У листопаді 2015 року був створений клуб Дніпро-1, фінансування якого пов'язують з Коломойським.