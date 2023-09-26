Во время рассмотрения апелляции на арест Игоря Коломойского спортивный журналист Игорь Цыганик пытался убедить суд в честности олигарха и даже назвал его "борцом с коррупцией". Однако известный комментатор забыл упомянуть причины, почему исчез с футбольной карты Украины Днепр и ряд клубов, связанных с бизнесменом.

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Маркевич: Днепр уничтожили, чтобы не платить деньги

Бывший тренер Днепра и нынешний наставник Карпат Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу одиозного олигарха. Мирон Богданович считает, что именно Коломойский виноват в исчезновении легендарного клуба с берегов Днепра.

Коломойский уничтожил Днепр. Со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганик, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб Днепр уничтожил Коломойский. Вот и все. Клуб со 100-летней историей. Не хочу в это влезать. Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, Днепр. А он ее просто уничтожил. Нет славного Днепра, два раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – Днепр-1, непонятно, что это такое,

– рассказал Маркевич.

Отметим, что бывший владелец Днепра остался должен деньги Маркевичу, а также другим тренерам и игрокам, работавшим в клубе. Это в очередной раз подтвердил 72-летний специалист.

Мы честно отработали. И футболисты, и я. Поэтому этот клуб и уничтожили – чтобы не платить деньги,

– отметил Мирон Богданович.

Банкротство Днепра

Напомним, что под руководством Мирона Маркевича Днепр стал финалистом Лиги Европы (2015 год). Чтобы сохранить команду тренер из собственного кармана платил премиальные футболистам. Уже тогда Коломойский отказался от финансирования убыточного актива. Чтобы не платить долги по зарплате, олигарх обанкротил клуб и уничтожил команду со 100-летней историей.

По такому же пути пошли другие клубы, которые были в орбите Коломойского: киевский Арсенал, Карпаты, Кривбасс, Волынь, Нефтяник.

В ноябре 2015 был создан клуб Днепр-1, финансирование которого связывают с Коломойским.