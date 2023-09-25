Одним з тих, хто виявився готовим взяти Ігоря Коломойського на поруки, був Ігор Циганик. Це спортивний журналіст, який працює на "Група 1+1 media". Хоча він не єдиний журналіст з цієї медіаімперії, який хотів взяти Коломойського на поруки. До нього доєдналися також телеведуча Наталія Мосейчук та Алла Мазур. І навіть вже колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який теж працював там.

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Важливо! Захист Коломойського просить скасувати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави. 2 вересня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці з можливість внести заставу у розмірі майже 510 мільйонів гривень. 15 вересня Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському – з майже 510 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйона гривень. Це найбільша сума застави в історії України.

У суді Ігор Циганик вирішив переконати присутні у чесності Ігоря Коломойського саме у футбольній складовій. Загалом чимало уваги у своєму зверненні Циганик вирішив зобразити Коломойського, як людину, яка займалася розвитком "такого соціального явища як спорт".

Не упустив журналіст нагоди згадати й про футбольний клуб Дніпро, власником якого був саме Коломойський. А саме історію про те, як команда дійшла до фіналу Ліги Європи у 2015 році. І вплів в цей свій виступ згадку про війну.

"Якщо говорити про футбольні справи, то я сьогодні багато послухав. Я можу сказати що за той час, а Ігор Валерійович у футболі вже майже 30 років, це – єдина людина, яка боролася проти корупції у футболі. Хто хоча б трошки розбирається у футбольних справах в Україні, той розуміє, що Ігор Валерійович – єдина людина, яка постійно стояла на тому, що все повинно бути "фейр-плей". Це означає чесна гра", – переконує Ігор Циганик.

У підсумку, суд не задовольнив апеляцію Коломойського. Крім цього, запобіжний захід для бізнесмена також залишився без змін. Адвокати бізнесмена не погоджуються з цим рішенням суду. Сам Коломойський вносити грошову заставу за себе не планує.

До слова, до суду, коли його відправили під арешт, Коломойський прибув у спортивній формі сам футбольного клубу Дніпро.

Правда журналіст вирішив не згадувати, що сталося ж тим же Дніпром після цього фіналу. Тоді з команди пішло чимало футболістів. А з клубу було знято очки за заборгованості перед помічниками головного тренера Хуанде Рамоса. За підсумками сезону 2016/2017 Дніпро вилетів з УПЛ в Першу лігу. Але через ті ж заборгованості, рішенням ФІФА клуб було понижено до Другої ліги. Там з Дніпро знову зняли очки, і за підсумками сезону 2017/2018 клуб вилетів і з Другої ліги, що означало втрату статуту "професіоналів". Фактично так закінчилася історія легендарного клубу за президентства Коломойського. А частина футболістів і далі судиться з Дніпром за повернення боргів.

Окрім того, Коломойського пов'язували в Україні й з іншими клубами, у той час, як він володів Дніпром. Хоча це заборонено футбольними правилами