Такий шанс пробитися на Євро-2024 не можна упустити, – Маркевич оцінив жереб для України

Збірна України дізналась своїх суперників у плей-оф відбору на Євро-2024. У півфіналі жереб звів команду Сергія Реброва із Боснією і Герцеговиною.

Якщо Україні вдасться перемоги боснійців, то у фінал плей-офф підопічні Сергія Реброва зіграють проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич, вслід за наставником "синьо-жовтих", прокоментував результат жеребкування для української збірної.

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Маркевич: Вважаю, що шлях В – оптимальний варіант

На думку легендарного наставника, жеребкування було вдалим для нашої збірної, які мають позитивну динаміку виступів проти балканських суперників.

Вважаю, що шлях В – оптимальний варіант. По-перше, останніми роками українська збірна успішно грає з балканцями, зокрема, суперника в півфіналі – Боснію та Герцеговину перемагала у відборі на останній чемпіонат світу. Отож, психологічна перевага буде на нашому боці. Важливо, що на відміну від боснійців в України в кожній ланці є лідер,

– відповів Маркевич.

Коуч Карпат впевнений, що в української команди не буде проблем із мотивацією. Адже Сергій Ребров добре показав у матчах проти Англії та Італії, що вміє налаштовувати своїх підопічних на важливі зустрічі, де вони були андердогами. Однак у грі проти боснійців, які нижчі за класом, українців роблять фаворитами півфіналу плей-оф.

Також Маркевич зробив прогноз, з ким команда Реброва може зустрітись у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024, якщо переможуть боснійців.

В іншій парі, як на мене, гору візьме Ізраїль, але українцям треба поки що зосередитися на півфіналі. Такий шанс пробитися на Євро-2024 не можна упустити. Бо йдеться не тільки про футбольний імідж України, а й можливість добре заробити,

– додав тренер львівського клубу.

Гра України проти Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня на полі українського суперника.

Нагадаємо, що команда Реброва не змогла пробитись на пряму на Євро-2024, посівши третє місце у групі "С", набравши 14 балів. В останньому матчі українці розписали нульову мирову з Італією, яка, аж ніяк, не влаштовувала "синьо-жовтих", за те підходила італійцям, які вийшли на Євро із другого місця групи.