Збірна України отримала в суперники Боснію та Герцеговину в півфіналі. У разі проходу, "синьо-жовтих" чекатиме у фіналі переможець пари Ізраїль – Ісландія.

До теми Не найгірший варіант: Україна дізналась суперників по плей-оф відбору на Євро-2024

Перші слова Реброва після жеребкування плей-оф

Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування. Він заявив, що не мав побажань до її початку та запевнив, що команда буде готова до майбутньої зустрічі:

Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії та Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-оф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.



Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі.

Також головний тренер збірної України заявив, що йому немає різниці з км грати, у разі виходу до фіналу, але назвав фактор, який його порадував під час жеребкування стосовно фіналу.

"Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плей-оф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників – ось це дуже важливо!

Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", – заявив Ребров.

Дивіться відео з реакцією головного тренера збірної України на жеребкування

Довідка. Матч проти збірної Боснії та Герцеговини відбудеться 21 березня, а фінальна зустріч – 26 березня.