Маркевич не помітив змін у грі збірної України після призначення Петракова.

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"Чи сильно змінився стиль гри збірної України після появи біля її керма Олександра Петракова? Ні, та й інакше не могло бути. Адже після відходу Андрія Шевченка його наступник Олександр Петраков міг розраховувати на тих самих виконавців, бо поки що наша збірна не може похвалитися глибиною складу. До того, наші хлопці під проводом Олександра Петракова іноді демонстрували більш закритий футбол", – почав Мирон Богданович.

Маркевич також радий, що українців вибороли друге місце у групі відбору на ЧС-2022, хоч і зі скрипом.

"В останніх матчах наша збірна потішила згуртованістю, бажанням зіграти через не можу і залишається у перегонах за путівку на світовий форум у Катарі. Тепер головне не прогавити цей шанс, бо не попадання у фінальну частину боляче вдарить по іміджу українського футболу", – підсумував він.

Вже 24 березня українська збірна у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі перемоги 29 березня національна команда зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

Що відомо про Петракова