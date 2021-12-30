Наставник збірної України: Цікаво буде зустрітися із Шотландією

Петраков пригадав матч з боснійцями. На його думку, цей поєдинок був одним з найскладніших.

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Кожен із семи матчів був по-своєму складним. Але я все-таки виділив би виїзний поєдинок із боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України,

– сказав Петраков.

Тренер збірної також згадав результати жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

"Не хотілося натрапити на Італію чи Португалію. І хоча британські команди теж сильні, цікаво буде зустрітися із Шотландією. Шкода тільки, що ми не зіграємо на своєму полі. Але нічого, готуватимемося. Ми нікого не боїмося", – зазначив наставник "синьо-жовтих".

Щодо жеребкування Ліги націй, то Петраков переконаний, що зустрічі з суперниками будуть доволі цікавими.

"Ми ще ніколи не грали проти Ірландії, тому це теж буде для нашої збірної гарним досвідом. А з Вірменією давно не бачилися. Думаю, це буде цікаве суперництво. Але якщо ми хочемо повернутися в дивізіон А, потрібно вигравати групу. 21 травня закінчується чемпіонат країни, збірники трохи відпочинуть, а потім почнемо готуватися до поєдинків Ліги націй. У червні графік ігор буде дуже щільним, оскільки доведеться провести чотири матчі за короткий проміжок часу", – додав наставник національної команди.

До слова. Вже 24 березня українська збірна у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі перемоги 29 березня національна команда зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.