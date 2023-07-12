Тренують два чемпіони світу UFC: Марк Цукерберг на повну готується до бою з Ілоном Маском

Марк Цукерберг серйозно підійшов до підготовки до легендарного двобою. Американському програмісту в цьому допомагають мастаки сутичок.

Марк Цукерберг провів тренування з Ісраелем Адесаньєю та Алексом Волкановські. Генеральний директор компанії Meta продемонстрував своє налаштування на бій з Ілоном Маском.

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Не словом, а ділом

Розробник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг кинув виклик Ілону Маску, оскільки все почалося з необережних висловлювань засновник компанії "SpaceX" у твіттері. Ілон звинувачував компанію Цукерберга у тому, що вони жадають захопити владу на Землі, Маску ж у відповідь запропонували провести бій. Винахіднику навіть дали змогу обрати місце проведення дуелі. Вибір Ілона впав на октагон у Лас-Вегасі.

Ба більше, якщо поєдинку все ж судилося відбутися, то він повинен пройти за правилами змішаних єдиноборств. Цукерберг ж у свою чергу досить серйозно поставився до потенційного махачу, тому з усіх сил почав готуватися до нього. Зокрема, Марк провів тренування з професіоналами змішаних єдиноборств, які є мастаками і у ММА, і у кікбоксингу. А саме з двома світовими чемпіонами UFC новозеландцем Ісраелем Адесаньєю (тріумфатор у середній вазі) та австралійцем Алексом Волкановські (чемпіон у напівлегкій вазі).

Цекурберг з бійцями / інстаграм Адесаньї

Варто нагадати, що букмекери віддають перевагу саме 39-річному Марку Цукербергу, оскільки він значно молодший за свого Ілона Маска 52 роки. Ба більше, Цукерберг цілком серйозно займається бойовими мистецтвами, а саме джиу-джитсу.