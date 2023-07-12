Марк Цукерберг провел тренировку с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановским. Генеральный директор компании Meta продемонстрировал свою настройку на бой с Илоном Маском.

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Не словом, а делом

Разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг бросил вызов Илону Маску, поскольку все началось с неосторожных высказываний основатель компании "SpaceX" в твиттере. Илон обвинял компанию Цукерберга в том, что они хотят захватить власть на Земле, а Маску в ответ предложили провести бой. Изобретатель даже дал возможность выбрать место проведения дуэли. Выбор Илона пал на октагон в Лас-Вегасе.

Более того, если поединку все же суждено состояться, то он должен пройти по правилам смешанных единоборств. Цукерберг же в свою очередь довольно серьезно отнесся к потенциальному махачу, поэтому изо всех сил начал готовиться к нему. В частности, Марк провел тренировки с профессионалами смешанных единоборств, которые есть художники и в ММА, и в кикбоксинге. А именно с двумя мировыми чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесаньей (триумфатор в среднем весе) и австралийцем Алексом Волкановски (чемпион в полулегком весе).

Цекурберг с бойцами / инстаграм Адесаньи

Стоит напомнить, что букмекеры предпочитают именно 39-летний Марк Цукерберг, поскольку он значительно моложе своего Илона Маска 52 года. Более того, Цукерберг вполне серьезно занимается боевыми искусствами, а именно джиу-джитсу.