Шахтар у "безкомпромісному" матчі розгромив Маріуполь: відео

Маріуполь та донецький Шахтар у суботу, 10 квітня, відкрили програму 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переконливу та прогнозовану перемогу здобув Шахтар.

Маріуполь – Шахтар 0:3

Голи: Мораес, 34, 78 (п), Соломон, 37

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Як відомо, поєдинки між Маріуполем та Шахтарем не вирізняються особливою інтригою. Донеччанам належить цілий ряд гравців, які захищають кольори "азовців" і не мають права грати проти Шахтаря. Маріуполь ніколи у своїй історії не перемагав Шахтар!

Шахтар очікувано взяв гру під контроль і вже на перших хвилинах міг двічі забивати. Спершу Майкон пробив з меж штрафного, але Гальчук здійснив сейв. Після цього голкіпер "азовців" відбив непростий удар Соломона. На 20 хвилині красивого удару завдав Алан Патрік, але зовсім трішки не влучив у площину воріт.

Маріуполь відповів потужним ударом Меліченка. Здавалося, що м'яч летить у дальній кут воріт, однак Трубіну навіть не довелося його відбивати. М'яч пролетів повз ворота.

Шахтар грався з Маріуполем до 34 хвилини, коли Мораес пошив у дурні всю оборону Маріуполя і відкрив рахунок у грі. Гравці азовського клубу розступилися перед нападником і дозволили тому майже без проблем пробити.

Через три хвилини матч можна було завершувати. Соломону дозволили пробити з меж штрафного і той поцілив у кут. Ніхто з гравців Маріуполя не йшов у відбір проти хавбека Шахтаря.

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Після перерви своє прізвище на табло хотів записати Тете. Бразилець Шахтаря на 55 хвилині пробив зі зміщенням у центр. Гальчук в чергове виручив партнерів, здійснивши порятунок.

Через декілька хвилин Тете замикав простріл, але гравець Маріуполя заблокував удар по порожніх воротах. На 65 хвилині Маріуполя після удару Тете врятувала стійка.

На 71 хвилині Тете отримав ще одну нагоду. Додо приєднався до атаки на правому фланзі та віддав пас на Тете у штрафному. Бразилець пробив у дотик, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

Через 6 хвилин Шахтар заробив пенальті. Додо уникнув офсайду та отримав передачу від Маркоса Антоніо. Гальчук був першим на м'ячі, але не уникнув зіткнення з гравцем Шахтаря. За всією логікою пенальті не мало бути, але арбітр прийняв інше рішення. На 78 хвилині Мораес оформив дубль, забивши з пенальті.

Через декілька хвилин Шахтар мав законні підстави для пенальті, адже гравець Маріуполя зіграв рукою у штрафному. Та цього разу арбітр не побачив порушення правил.

У підсумку Шахтар спокійно та легко здобув перемогу!

Завдяки перемозі Шахтар скоротив відставання від Динамо до 4 очок. Втім, кияни свій матч 21 туру проти Дніпра-1 тільки зіграють. Уже у 22 турі Шахтар зустрінеться з Динамо.

Маріуполь – Шахтар відеоогляд