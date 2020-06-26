Футбольний клуб "Маріуполь" найближчим часом може змінити головного тренера. Місце Олександра Бабича займе Валерій Кривенцов.

Про те, що Валерій Кривенцов може змінити Олександра Бабича на посаді головного тренера "Маріуполя", повідомляє "Команда №1".

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Повідомляється, що керівництво "азовців" залишилося незадоволеним після вильоту команди з Кубка України.

У півфіналі "Маріуполь" у серії пенальті програв полтавській "Ворсклі".

Що відомо про Кривенцова? Він тренував "Іллічівець" (теперішній "Маріуполь") у 2015-2016 роках. Також працював в академії, юнацької та молодіжної команд "Шахтаря". Як футболіст грав за "Шахтар", "Металург" Донецьк і Запоріжжя, "Волинь", та "Актобе".

У "Маріуполь" начебто вважають, що 46-річний Кривенцов може допомогти прогресу молодих гравців азовського клубу.

Втім, Бабич може зберегти роботу, якщо виведе команду у кваліфікацію Ліги Європи.

Наразі клуб претендує, щоб зіграти у плей-офф УПЛ. Після 26 зіграних матчів "Маріуполь" відстає від 7-го місця, що дає путівку у плей-офф УПЛ, на 4 очки.

Контракт Бабича з "Маріуполем" закінчується 31 липня.