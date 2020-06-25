Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон є одним з найвисокооплачуваніших футболіст клубу та чемпіонату України. Деталі про зарплату бразильця розкрили ЗМІ.

Як повідомляє GaúchaZH, річна зарплата півзахисника "Шахтаря" Тайсона становить 3 мільйони євро. Бразильське видання посилається на слова близьких до Тайсона людей.

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Тайсон отримуватиме менше

32-річному бразильцю доведеться піти на значне скорочення зарплати вже у 2021 році.

Це відбудеться у разі повернення Тайсона в "Інтернасьонал". Бразильський клуб не може дозволити собі зарплату, яку хавбек отримує у "Шахтарі".

Футболіст виступає за "Шахтар" з 2013 року. Контракт розрахований до літа 2021-го і Тайсон не планує його продовжувати.

Він відкрито заявляє, що взимку підпише попередній контракт з "Інтернасьоналем" і безкоштовно покине "Шахтар".

При цьому вартість футболіста складає близько 10 мільйонів євро.

У футболці "гірників" Тайсон провів 268 матчів. На його рахунку 52 голи і 75 результативних передач.